Морфологический разбор слова мост

Русский язык
Морфологический разбор слова мост
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мост - имя существительное 1. отвечает на вопрос (что?) и обозначает предмет 2. постоянные признаки - нарицательное, неодушевлённое, конкретное, мужского рода, 2-го склонения; непостоянные признаки - употреблено в форме единственного числа и именительного или винительного падежа (без предложения невозможно определить, потому что эти формы у слова совпадают) 3. в предложении является подлежащим или дополнением
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