1 ч 30мин + 45 мин +3ч 12мин +15 мин ; 2ч 15мин + 30 мин +1ч 45мин +12мин Ребят срочно плиз
Математика
1 ч 30мин + 45 мин +3ч 12мин +15 мин ; 2ч 15мин + 30 мин +1ч 45мин +12мин Ребят срочно плиз
Ответ(ы):
Гость:
60+30+45+180+12+15+120+15+30+60+45+12=624мин=10ч 24мин
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