Помогите 3 класс.Разбирите слово по составу (окончание,корень,суффикс...)слово : месяце

Русский язык
Помогите 3 класс.Разбирите слово по составу (окончание,корень,суффикс...)слово : месяце
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Месяц - будет корнем, е-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух пристаней навстречу к друг другу вышли 2 катеры скорость одного 30 км час другого -35км час ,,каково Расстояние между пристанями если катер...
Ответить
Українська мова
Заболотний 5 клас вправа 313
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему Как я помогала маме и уронила банку варенья сочинение от первог?? лица
Ответить
Русский язык
Выберите и вставьте в предложения подходящие по смыслу устойчивые выражения будут ли они обособленными обстоятельствами. юноша мчался на вокзал.......
Ответить
Русский язык
Брат и сестра пошли в школу.Пошли какое время
Ответить