Помогите 3 класс.Разбирите слово по составу (окончание,корень,суффикс...)слово : месяце
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Помогите 3 класс.Разбирите слово по составу (окончание,корень,суффикс...)слово : месяце
Ответ(ы):
Гость:
Месяц - будет корнем, е-окончание
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