Выберите и вставьте в предложения подходящие по смыслу устойчивые выражения будут ли они обособленными обстоятельствами. юноша мчался на вокзал....... . Все слушали рассказ о его приключение.............. . Он бросился в эту ав...

Русский язык

Выберите и вставьте в предложения подходящие по смыслу устойчивые выражения будут ли они обособленными обстоятельствами. юноша мчался на вокзал....... . Все слушали рассказ о его приключение.............. . Он бросился в эту авантюру..................... . Родители дали своё согласие............ . От смущения девочка сидела .............. . ПризнАюсь вам............... . Телохранители вице-президента провели ночь.............. . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость