Выберите и вставьте в предложения подходящие по смыслу устойчивые выражения будут ли они обособленными обстоятельствами. юноша мчался на вокзал....... . Все слушали рассказ о его приключение.............. . Он бросился в эту ав...
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Выберите и вставьте в предложения подходящие по смыслу устойчивые выражения будут ли они обособленными обстоятельствами. юноша мчался на вокзал....... . Все слушали рассказ о его приключение.............. . Он бросился в эту авантюру..................... . Родители дали своё согласие............ . От смущения девочка сидела .............. . ПризнАюсь вам............... . Телохранители вице-президента провели ночь.............. . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы):
Гость:
1 сломя голову 2 затаив дыхание 3 как в омут с головой 4 не сыпать соль на рану 5 как кот наплакал. 6 во всех смертных грехах 7 как в вальпургиеву ночь
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