С помощью интернета подготовь сообщение о шапке мономаха

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Шапка Мономаха – это венец великих русских князей, а потом и царей, и один из символов самодержавия. Согласно легенде в «Сказании о князьях Владимирских» 1518 г., головной убор из золота был прислан Киевскому князю Владимиру Мономаху его дедом – византийским императором Константином Мономахом. Эта легенда возникла в конце XV в., когда было образовано единое Российское государство, и являлась обоснованием преемственности власти русских князей от императоров Византии и идеи, что Москва – это «третий Рим». Кстати, считается, что перед отправкой шапки в Киев, византийские императоры отправили экспедицию в Вавилон, где она была найдена в сокровищах царя Навуходоносора. Мнения современных ученых о происхождении шапки Мономаха различны. Некоторые относят ее к изделиям арабских или бухарских мастеров, в другие считают, что эта шапка была передана Владимиру Мономаху золотоордынским ханом Узбеком. Именно «шапкой золотой» венчались на царствие русские цари XVI - XVII вв., она упоминалась в их духовных грамотах. А в завещании Ивана IV Васильевича (Грозного) она впервые была названа «шапкой Мономаха». Во время княжения Великого Киевского князя Владимира Мономаха Киевская Русь переживала эпоху расцвета. Именно Владимир Мономах прекратил княжеские междоусобицы и сплотил силы князей в борьбе против половцев. Также им было создано «Поучение Владимира Мономаха» - один из самых известных памятников древнерусской литературы того времени. Шапка Мономаха представляет собой остроконечный головной убор из золота конца XIII в., выполненный в среднеазиатском стиле, имеющий опушку из темного соболиного меха, расшитый жемчугом, рубинами и изумрудами, и увенчанный крестом. Она похожа на скуфью, однако обладает более заостренной верхушкой, и основную роль в декоре шапки играет изображение лотоса. Ее вес – 698 граммов, а высота вместе с крестом – 25 сантиметров. Шапка Мономаха входила в состав царских регалий, в которые облекались государи во время венчания на царствие. До конца XVII в. царь надевал шапку Мономаха в день венчания на царство, а потом пользовался «венцом». Последним русским царем, который венчался на престол этим головным убором, был Пётр I. А известная фраза «Тяжела ты, шапка Мономаха» получила распространение после выхода трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», и имелся в виду вовсе не вес шапки, а сложность и ответственность в управлении огромным государством. Сегодня шапка Мономаха хранится в Оружейной палате в Московском Кремле. Источник: http://femina-maskulina.ru/katalog-statej/obschetematicheskie/istorija-kultura/shapka-monomaha © http://femina-maskulina.ru Вот что понравится выбирай