Сочинение на тему Как я помогала маме и уронила банку варенья сочинение от первог?? лица

Гость: Гость:

Это был холодный зимний день.Папа болел уже 3 день. Мы с Мамой решили сходить в магазин.В магазине было много разных товаров которые привлекали меня,но увидев банку малинового джема я не смогла устоять и попросила Маму купить джем.По дороге домой мы с мамой обсудили то что Папе будет приятно выпить чаю с малиновым вареньем. Когда мы пришли домой Папа спал и мы решили сделать ему сюрприз. Поставили чайник и я начала открывать банку с джемом и уронила ее. Звук был настолько громкий что Папа проснулся. Мне стало очень стыдно что из-за меня мои близкие не попьют чаю с малиновым вареньем.