От двух пристаней навстречу к друг другу вышли 2 катеры скорость одного 30 км час другого -35км час ,,каково Расстояние между пристанями если катера встретились через 3 часа
Математика
От двух пристаней навстречу к друг другу вышли 2 катеры скорость одного 30 км час другого -35км час ,,каково Расстояние между пристанями если катера встретились через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1 действие 30+35=65км/ч скорость сближения 2 действие 65*3=195км расстояние между пристанями
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