От двух пристаней навстречу к друг другу вышли 2 катеры скорость одного 30 км час другого -35км час ,,каково Расстояние между пристанями если катера встретились через 3 часа

Математика

От двух пристаней навстречу к друг другу вышли 2 катеры скорость одного 30 км час другого -35км час ,,каково Расстояние между пристанями если катера встретились через 3 часа

Автор: Гость