Падеж слова узкой длинной тучкой

Русский язык
Падеж слова узкой длинной тучкой
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Автор: Гость
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Гость:
 это творительный падеж
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