Постройте две прямые m и n параллельные третьей прямой l.Могут ли прямые m и l пересе??аться?
Математика
Постройте две прямые m и n параллельные третьей прямой l.Могут ли прямые m и l пересе??аться?
Ответ(ы):
Гость:
Если две прямые параллельны третьей, то они параллельны между собой. Значит они не могут пересекаться.
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