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Решите 3×a-7=14 (24+d):8=7 и k:5+8=17
Математика
Решите 3×a-7=14 (24+d):8=7 и k:5+8=17
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3×21-7=14 (24+32)÷8=7 45÷5+8=17
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