Отгадай загадки Спиши вставляя пропущенные буквы Найди и подчеркни глаголы Весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает как что будет Загадка Как отвечать на вопрос загадка
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Отгадай загадки Спиши вставляя пропущенные буквы Найди и подчеркни глаголы Весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает как что будет Загадка Как отвечать на вопрос загадка
Ответ(ы):
Гость:
Ответ дерево.Глаголы веселит холодит питает согревает.
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Родине служ.., Со всеми друж.. .Младш..м помогай. Старш..х уважай! Вставь пропущенные ??уквы. Подчеркни гласные после шипящих