Отгадай загадки Спиши вставляя пропущенные буквы Найди и подчеркни глаголы Весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает как что будет Загадка Как отвечать на вопрос загадка

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Отгадай загадки Спиши вставляя пропущенные буквы Найди и подчеркни глаголы Весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает как что будет Загадка Как отвечать на вопрос загадка

Автор: Гость