Номер 137 спасибо заранее
Русский язык
Номер 137 спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
Синонимы Храбрость ж. Р 3скл Бесстрашие с. Р. 2 скл Смеслость ж. Р. 3 скл Отвага ж. Р 1 скл Героизм. М. Р 2 скл
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