После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Сколько всего граммов пряжи была у бабушки
Математика
После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Сколько всего граммов пряжи была у бабушки
Ответ(ы):
Гость:
1) 95×8=760г- израсходовала. 2) 95×2=190г- осталось. 3) 760+190=950г- было. Ответ: всего было 950 грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Плошадь опоры катка, работающего на укладке асфальта 0,12 м^2. какое давление оказыв??ет на дорогу коток, если его вес 48кН
Математика