После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Сколько всего граммов пряжи была у бабушки

Математика

После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Сколько всего граммов пряжи была у бабушки

Автор: Гость