После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Сколько всего граммов пряжи была у бабушки

Математика
После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Сколько всего граммов пряжи была у бабушки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 95×8=760г- израсходовала. 2) 95×2=190г- осталось. 3) 760+190=950г- было. Ответ: всего было 950 грамм
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