Упростить вырожение А) (√2+√3)•√6; Б)(√2+1)•(√2-1); В)(√2+1)•(2-√2);

Математика
Упростить вырожение А) (√2+√3)•√6; Б)(√2+1)•(√2-1); В)(√2+1)•(2-√2);
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(А) (√2+√3)•√6=2√3+3√2 Б)(√2+1)•(√2-1)=2-1=1 В)(√2+1)•(2-√2)=2√2-2+2-√2=√2
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