В правой руке Дима держал 5 руб. в левой 3 руб. Поставь вопрос так чтобы задача решалась вычитанием решить задачу
Математика
В правой руке Дима держал 5 руб. в левой 3 руб. Поставь вопрос так чтобы задача решалась вычитанием решить задачу
Ответ(ы):
Гость:
На сколько больше рублей было у Димы в правой руке?
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