Ширина прмоугольника 1 см что состовляет 1/3 его длины построить прмоугольника нам?? его пирометр и площадь
Математика
Ширина прмоугольника 1 см что состовляет 1/3 его длины построить прмоугольника нам?? его пирометр и площадь
Ответ(ы):
Гость:
1*3= 3 см - длина ( 1 см - 1 часть из 3 (1/3) , значит длина - это 3 части ) 2 *(3+1)= 2*4 =8 см - периметр 3*1 = 3 см ² - площадь.
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