Ширина прмоугольника 1 см что состовляет 1/3 его длины построить прмоугольника нам?? его пирометр и площадь

Математика

Ширина прмоугольника 1 см что состовляет 1/3 его длины построить прмоугольника нам?? его пирометр и площадь

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