1-8x=x-5 (решите уравнения пож)
Математика
1-8x=x-5 (решите уравнения пож)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8x-x=-5-1 -9x=-6 x=6:9 x=2/3
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