1)Автомобиль массой 3 т движется по горизонтальному пути со скоростью 10м/с. Определите кинетическую энергию тела. 2) Поезд массой 1500 т увеличил скорость с 5 до 10м/с в течении 150 с. Определите силу сообщающую поезду ускоре...
Физика
1)Автомобиль массой 3 т движется по горизонтальному пути со скоростью 10м/с. Определите кинетическую энергию тела. 2) Поезд массой 1500 т увеличил скорость с 5 до 10м/с в течении 150 с. Определите силу сообщающую поезду ускорение. 3) Груз массой 120 кг при помощи каната опускается вниз с ускорением 4м/с.Определите вес груза. 4)Какой должна быть масса каждого из двух одинаковых тел,чтобы на расстоянии 1000м они притягивались с силой 270Н?
Ответ(ы):
Гость:
1) Кинетическая энергия характеризуется скоростью и находится по формуле: m=3 т. = 3 *10³ кг v= 10 м/с. Дж 2) Ну это второй закон Ньютона: м/с m= кг Н 3) P=m(a+g)=120(4+9,8)= 1656 Н 4) А это закон всемирного тяготения: G=6,67*10^(-11) Н*м^2/кг^2 По условию: m₁=m₂=m r=1000 м F=270 Н Выразим массу и вычислим: ≈ 4 ⇒ кг кг
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