1)Автомобиль массой 3 т движется по горизонтальному пути со скоростью 10м/с. Определите кинетическую энергию тела. 2) Поезд массой 1500 т увеличил скорость с 5 до 10м/с в течении 150 с. Определите силу сообщающую поезду ускоре...

Физика

1)Автомобиль массой 3 т движется по горизонтальному пути со скоростью 10м/с. Определите кинетическую энергию тела. 2) Поезд массой 1500 т увеличил скорость с 5 до 10м/с в течении 150 с. Определите силу сообщающую поезду ускорение. 3) Груз массой 120 кг при помощи каната опускается вниз с ускорением 4м/с.Определите вес груза. 4)Какой должна быть масса каждого из двух одинаковых тел,чтобы на расстоянии 1000м они притягивались с силой 270Н?

Автор: Гость