Последовательность заразна формулой bn=17-2n.Указать номер наименьшего положительн??го члена этой прогрессии

Алгебра
Последовательность заразна формулой bn=17-2n.Указать номер наименьшего положительн??го члена этой прогрессии
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