Не большой рассказ о герои великой отечественной войны
Литература
Не большой рассказ о герои великой отечественной войны
Ответ(ы):
Гость:
Великая Отечественная Война - событие колоссального масштаба . Её героями являются люди ,которые отдали свою жизнь за победу в этой жестокой битве . (это начало, могу продолжить ,но мне надо знать каких размеров рассказ должен быть) и писать обобщенно или о каком-либо герои ВОВ ?
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