СООТНЕСИТЕ: 1) куропаток A) корень, суффикс 2) прищурив B) приставка, корень, 2 суффикса 3) мягко C) корень, суффикс, окончание 4) ступая D) корень, окончание 5) сучок ( Е) корень, 2 суффикса
Русский язык
СООТНЕСИТЕ: 1) куропаток A) корень, суффикс 2) прищурив B) приставка, корень, 2 суффикса 3) мягко C) корень, суффикс, окончание 4) ступая D) корень, окончание 5) сучок ( Е) корень, 2 суффикса
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