СООТНЕСИТЕ: 1) куропаток A) корень, суффикс 2) прищурив B) приставка, корень, 2 суффикса 3) мягко C) корень, суффикс, окончание 4) ступая D) корень, окончание 5) сучок ( Е) корень, 2 суффикса

Русский язык
СООТНЕСИТЕ: 1) куропаток A) корень, суффикс 2) прищурив B) приставка, корень, 2 суффикса 3) мягко C) корень, суффикс, окончание 4) ступая D) корень, окончание 5) сучок ( Е) корень, 2 суффикса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Страны лидеры в Зарубежной Азии по цветной металлургии
Ответить
Алгебра
Внести под знак корня
Ответить
География
Пролетая над восточным побережьем тихого океана я видел (продолжить).........
Ответить
Русский язык
1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксаль...
Ответить
История
Как написать рассказ Я - участник троянской войны?
Ответить