Как написать рассказ Я - участник троянской войны?

История
Как написать рассказ Я - участник троянской войны?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Установить,як прыродни умовы вплывалы на заняття и мпосиб жыття афин.
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