Упростите выражение: р(в)/р(1/в) если р(в)=(в+8/в)(8в+1/в)

Гость: Гость:

( в +8/в) (8в +1/в) ÷ (1/в) =( (в² +8) /в) (( 8в² +1)/в) ÷ (1/в) =( ( в² +8)(8в²+1))/в × в/1 = (в² +8)(8в² +1) или можно продолжить 8в⁴ +в² +64в³ +8 = 8в⁴ + 64в³ + в +8