Подскажите!запиши по памяти из сказки А.пушкина.с чем сравнивается месяц?в выделе??ных словах подчеркните безударные глассные.впишите проверочные слова.Выделенные слова:Позолоченный,рожок.встаёшь,светлоокий.

Русский язык

Подскажите!запиши по памяти из сказки А.пушкина.с чем сравнивается месяц?в выделе??ных словах подчеркните безударные глассные.впишите проверочные слова.Выделенные слова:Позолоченный,рожок.встаёшь,светлоокий.

Автор: Гость