Подскажите!запиши по памяти из сказки А.пушкина.с чем сравнивается месяц?в выделе??ных словах подчеркните безударные глассные.впишите проверочные слова.Выделенные слова:Позолоченный,рожок.встаёшь,светлоокий.
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Подскажите!запиши по памяти из сказки А.пушкина.с чем сравнивается месяц?в выделе??ных словах подчеркните безударные глассные.впишите проверочные слова.Выделенные слова:Позолоченный,рожок.встаёшь,светлоокий.
Ответ(ы):
Гость:
Месяц сравнивается с позолоченым рожком. Позолоченный (золото) Рожок (рог) Встаёшь (встань) Светлоокий (свет,светло)
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