На парковке стоят 32 автомобиля. Автомобилей в 8 раз больше,чем автобусов. Сколько автобусов на парковке?

Математика

На парковке стоят 32 автомобиля. Автомобилей в 8 раз больше,чем автобусов. Сколько автобусов на парковке?

Автор: Гость