На парковке стоят 32 автомобиля. Автомобилей в 8 раз больше,чем автобусов. Сколько автобусов на парковке?

Математика
На парковке стоят 32 автомобиля. Автомобилей в 8 раз больше,чем автобусов. Сколько автобусов на парковке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)32:8=4(автобуса) Ответ:4 автобуса на парковке.
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