10 притяжатнльных прилагательных мужского женского среднего рода
Русский язык
10 притяжатнльных прилагательных мужского женского среднего рода
Ответ(ы):
Гость:
Волчий,лисий,заячий,петушиный,ослиный,сервисный,медвежий,мамин,Бабушкин,змеиный.
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