10 притяжатнльных прилагательных мужского женского среднего рода

Русский язык
10 притяжатнльных прилагательных мужского женского среднего рода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Волчий,лисий,заячий,петушиный,ослиный,сервисный,медвежий,мамин,Бабушкин,змеиный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На парковке стоят 32 автомобиля. Автомобилей в 8 раз больше,чем автобусов. Сколько автобусов на парковке?
Ответить
Русский язык
Подскажите!запиши по памяти из сказки А.пушкина.с чем сравнивается месяц?в выделе??ных словах подчеркните безударные глассные.впишите проверочные с...
Ответить
Алгебра
При каких значениях переменной x выражения x*-3x+2 и 3x*-2x-4
Ответить
Математика
Тригонометрия. Вычислить значение ctg A
Ответить
Биология
Зазначте покоління гібритів у якому найповніше проявляється гетерозит
Ответить