1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксальный 4) перелески (предложение 12) D) бессуфиксный 5) походкой (предложение 13) Е...
Русский язык
1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксальный 4) перелески (предложение 12) D) бессуфиксный 5) походкой (предложение 13) Е) переход из одной части речи в другую
Ответ(ы):
Гость:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1-C 2-C 3-D 4-A 5-C
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