1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксальный 4) перелески (предложение 12) D) бессуфиксный 5) походкой (предложение 13) Е...

Русский язык
1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксальный 4) перелески (предложение 12) D) бессуфиксный 5) походкой (предложение 13) Е) переход из одной части речи в другую
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1-C 2-C 3-D 4-A 5-C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как написать рассказ Я - участник троянской войны?
Ответить
Математика
Упростите выражение: р(в)/р(1/в) если р(в)=(в+8/в)(8в+1/в)
Ответить
Русский язык
10 притяжатнльных прилагательных мужского женского среднего рода
Ответить
Математика
На парковке стоят 32 автомобиля. Автомобилей в 8 раз больше,чем автобусов. Сколько автобусов на парковке?
Ответить
Русский язык
Подскажите!запиши по памяти из сказки А.пушкина.с чем сравнивается месяц?в выделе??ных словах подчеркните безударные глассные.впишите проверочные с...
Ответить