1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксальный 4) перелески (предложение 12) D) бессуфиксный 5) походкой (предложение 13) Е...

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1) долетели (предложение 6) A) приставочный 2) задорно (предложение 9) B) суффиксальны?? 3) мертвого (предложение 11) C) приставочно-суффиксальный 4) перелески (предложение 12) D) бессуфиксный 5) походкой (предложение 13) Е) переход из одной части речи в другую

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