1. Более старое население имеют территории: а) Нового освоения б) С длительным от??оком населения в) С традиционным образом жизни г) Со слабым оттоком населения 2. Укажите регион, где наблюдается максимальная доля детей ...

География

1. Более старое население имеют территории: а) Нового освоения б) С длительным от??оком населения в) С традиционным образом жизни г) Со слабым оттоком населения 2. Укажите регион, где наблюдается максимальная доля детей в населении: а) Магаданская область б) Республика Дагестан в) Тульская область г) г. Москва

Автор: Гость