Туристы проехали 360 км. первые 6 ч они плыли на теплоходе а оставшиеся 3 часа ехали на автобусе найдите скорость теплохода если она на 24км/ч меньше скорости автобуса

Математика

Туристы проехали 360 км. первые 6 ч они плыли на теплоходе а оставшиеся 3 часа ехали на автобусе найдите скорость теплохода если она на 24км/ч меньше скорости автобуса

Автор: Гость