Туристы проехали 360 км. первые 6 ч они плыли на теплоходе а оставшиеся 3 часа ехали на автобусе найдите скорость теплохода если она на 24км/ч меньше скорости автобуса
Математика
Туристы проехали 360 км. первые 6 ч они плыли на теплоходе а оставшиеся 3 часа ехали на автобусе найдите скорость теплохода если она на 24км/ч меньше скорости автобуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х скорость теплохода Тогда х+24 скорость автобуса 6*х+3*(х+24)=360 6х+3х+72=360 9х+72=360 9х=360-72 9х=288 х=32 км/ч скорость теплохода 32+24=56 км/ч скорость автобуса
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