Помогите пожалуйста, с 3 упражнением! Даю за ответ 30 баллов :)
Математика
Помогите пожалуйста, с 3 упражнением! Даю за ответ 30 баллов :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3ч. + 2ч.=5(ч.)-время первого поезда. 2)53км./ч. * 5ч. = 265(км.) - расстояние первого поезда. 3)385км. - 265км. = 120(км.) - расстояние второго поезда. 4)120км. : 3ч.=40(км./ч.) Ответ:40 км./ч. средняя скорость второго поезда.
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