1.Чому на вашу думку поему "Іліада" Гомер закінчив не картиною падіння Трої, а перемир'ям греків і троянців?2.У чому полягає гуманістичність змісту "Іліади".3.Створити враження від вірша поетеси Сапфо (де вона просить допомогу ...

Литература

1.Чому на вашу думку поему "Іліада" Гомер закінчив не картиною падіння Трої, а перемир'ям греків і троянців?2.У чому полягає гуманістичність змісту "Іліади".3.Створити враження від вірша поетеси Сапфо (де вона просить допомогу у Афродіти) у вигляді сеансу.

Автор: Гость