Интерес Лермонтова к истории Руси.Пожажа ответьте.
Литература
Интерес Лермонтова к истории Руси.Пожажа ответьте.
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"Тема русской истории в поэзии М.Ю. Лермонтова" М.Ю. Лермонтов проявлял особый интерес к национальной истории, ища в ней богатырство духа, ярких личностей, которых им так не хватало в современниках. Молодое окружение поэта ни к чему не стремилось, среди них не было достойных людей, героев, поэтому Михаил Юрьевич искал их в русской истории. Тема истории отразилась в поэмах "Последний сын вольности", в "Песне про купца Калашникова", в стихотворение "Бородино" и во многих других произведениях. Важнейшие события национальной истории - война 1812 года. В стихотворениях, посвященных этому событию, история противопоставлена современности. Поэт, родившийся в 1814 году воспринимает войну 1812 года уже как историю, смотрит на нее не глазами потомка. Стихотворение "Бородино" было написано на 25летие Бородинской битвы. Юноша, современник поэта, спрашивает своего родственника о прошедшей войне: Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана? Старый солдат рассказывает о битве, вновь переживая все то, что было на поле боя. Впервые в русской литературе Лермонтов показывает ход событий глазами простого участника войны. В стихотворении появляются мотивы патриотизма, раскрывается русский национальный характер. Что тут хитрить, пожалуй к бою; Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину свою. Для М.Ю. Лермонтова народ - это совокупность сильных личностей. Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри - не вы. Вторым произведением, обращенным к истории, стала "Песня про купца Калашникова". Это историческая песня, написанная в фольклорной традиции. В ней рассказывается о любимом опричнике Ивана Грозного, который полюбил Алену Дмитриевну - жену купца Степана Парамоновича Калашникова, и своими признаниями, поступками бросил тень на честное имя женщины и ее семьи. Лермонтов показывает грозную эпоху царя Ивана IV. Именно здесь поэт находит образец для подражания в лице Степана Калашникова. Калашников - цельный человек, способный отстоять свои принципы. Он бы мог уступить царю и избежать смерти, но для него честь семьи дороже. Стерпеть позор он не может, поэтому и умирает, но при этом остается победителем. Образ царя Ивана Васильевича отвечает исторической истине. С одной стороны, он демон, свирепый тиран. Но с другой - не лишен справедливости, щедр с любимицами. Он воздает должное купцу, но казнит его, а семье дает привилегии. Русская история для М.Ю. Лермонтова - неиссякаемый источник богатства и красоты души человека. Лермонтов обращается к истории, описывая великие, сильные личности, он не видел их в своих современниках, поэтому искал героев в русской истории, которые, по его мнению, должны были явиться примером для его окружающих.
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