Сколько времени падает камень ,если за последние 2 с он пролетел 60 и?

Физика
Сколько времени падает камень ,если за последние 2 с он пролетел 60 и?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одну секунду падает камень
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