Очень срочно))) Элемент образует высший оксид состава R2O5. Летучее водородное соединение этого элемента содержит 8,82% водорода по массе. Назвать элемент.
Химия
Очень срочно))) Элемент образует высший оксид состава R2O5. Летучее водородное соединение этого элемента содержит 8,82% водорода по массе. Назвать элемент.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R2O5 RH3 Составим пропорцию 8,82% - 3 (3 атома водорода *1) 91,18% - х (1 атом элемента * х) откуда х = 31 Искомый элемент по ПСХЭ - фосфор Р
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