Очень срочно))) Элемент образует высший оксид состава R2O5. Летучее водородное соединение этого элемента содержит 8,82% водорода по массе. Назвать элемент.

Химия

Очень срочно))) Элемент образует высший оксид состава R2O5. Летучее водородное соединение этого элемента содержит 8,82% водорода по массе. Назвать элемент.

Автор: Гость