Почему хула-ху не падает когда крутится? 1-благодоря силе трения 2-благодоря Архимеда 3- блогодар тому что вес обруча равен весу воздуха 4- блогодоря силе притежения 5- блогодоря тому что он врощается 6- блогодоря тому ч...
Физика
Почему хула-ху не падает когда крутится? 1-благодоря силе трения 2-благодоря Архимеда 3- блогодар тому что вес обруча равен весу воздуха 4- блогодоря силе притежения 5- блогодоря тому что он врощается 6- блогодоря тому что сила трения уравновешивает смоу тяжести это олимпеада за 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, ответ номер 5 - благодаря вращению. Ну если должно быть 2 или несколько ответов ,тогда я бы еще добавила ответ номер 6.
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