Почему хула-ху не падает когда крутится? 1-благодоря силе трения 2-благодоря Архимеда 3- блогодар тому что вес обруча равен весу воздуха 4- блогодоря силе притежения 5- блогодоря тому что он врощается 6- блогодоря тому ч...

Физика

Почему хула-ху не падает когда крутится? 1-благодоря силе трения 2-благодоря Архимеда 3- блогодар тому что вес обруча равен весу воздуха 4- блогодоря силе притежения 5- блогодоря тому что он врощается 6- блогодоря тому что сила трения уравновешивает смоу тяжести это олимпеада за 7 класс

Автор: Гость