Почему хула-ху не падает когда крутится? 1-благодоря силе трения 2-благодоря Архимеда 3- блогодар тому что вес обруча равен весу воздуха 4- блогодоря силе притежения 5- блогодоря тому что он врощается 6- блогодоря тому ч...

Физика
Почему хула-ху не падает когда крутится? 1-благодоря силе трения 2-благодоря Архимеда 3- блогодар тому что вес обруча равен весу воздуха 4- блогодоря силе притежения 5- блогодоря тому что он врощается 6- блогодоря тому что сила трения уравновешивает смоу тяжести это олимпеада за 7 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, ответ номер 5 - благодаря вращению. Ну если должно быть 2 или несколько ответов ,тогда я бы еще добавила ответ номер 6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сколько времени падает камень ,если за последние 2 с он пролетел 60 и?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу ,В магазин привезли 240кг фруктов .В перввй день продали 3\8 я??лок.Сколько осталось продродать грам?
Ответить
Окружающий мир
Помогите Подпиши старинные меры длины
Ответить
Математика
Найдите значения выражения 1) 4/5+4/7×(7 11/12-5 7/9); 2) (4/5+4/7)×(7 11/12-5 7/9) Решить по действиям.
Ответить
Математика
4| x|-9=|x| решения ....
Ответить