Европа как мировой центр сейчас теряет свои позиции

География
Европа как мировой центр сейчас теряет свои позиции
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Автор: Гость
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Гость:
Нет.Не теряет.Зачем ты это написал?
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