1. Что называется решением системы уравнений? 2. Какая система уравнений называет??я совместной, несовместной? 3. Какая система уравнений называется определенной, неопределенной? 4. Какая матрица системы уравнений называется...
Математика
1. Что называется решением системы уравнений? 2. Какая система уравнений называет??я совместной, несовместной? 3. Какая система уравнений называется определенной, неопределенной? 4. Какая матрица системы уравнений называется главной? 5. Как вычислить вспомогательные определители системы линейных алгебраических уравнений? 6. В чем состоит суть метода Крамера решения систем линейных алгебраических уравнений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Решением системы уравнений называется упорядоченный набор чисел (значений переменных), при подстановке которых вместо переменных каждое из уравнений обращается в верное равенство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: CH3-CH2-OH->CH2=(двойная связь)CH2-->CH3-CH3-->CH...
Математика
Некоторое заболевание, встречающееся у 5% населения, с трудом поддаётся диагности??е. Один грубый тест на это заболевание даёт положительный резуль...
Окружающий мир