1. Что называется решением системы уравнений? 2. Какая система уравнений называет??я совместной, несовместной? 3. Какая система уравнений называется определенной, неопределенной? 4. Какая матрица системы уравнений называется...

Математика

1. Что называется решением системы уравнений? 2. Какая система уравнений называет??я совместной, несовместной? 3. Какая система уравнений называется определенной, неопределенной? 4. Какая матрица системы уравнений называется главной? 5. Как вычислить вспомогательные определители системы линейных алгебраических уравнений? 6. В чем состоит суть метода Крамера решения систем линейных алгебраических уравнений?

Автор: Гость