1)Что называется уравнением? 2)Что значит решить уравнение? 3)Что такое корень уравнения?

Математика
1)Что называется уравнением? 2)Что значит решить уравнение? 3)Что такое корень уравнения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Математическое равенство с одной или несколькими неизвестными величинами. 2. Найти неизвестную величину. 3. Это з начение переменной, при котором уравнение превращается в верное равенство
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