На ферме имеется 250 голов коров и телят.Телята составляют 22% от поголовья.Сколько телят на ферме?
Математика
На ферме имеется 250 голов коров и телят.Телята составляют 22% от поголовья.Сколько телят на ферме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250*22:100=55 телят на ферме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
Русский язык
Проверте текст диолог на ошибки ! И выпишите личные местоимения . Вчерашним вечером на кухне я разбил банку варенья .Все начилось с этого. Мама в...
Окружающий мир
Какого человека можно назвать вежливым? какие правила вежливости ты знаешь? почему каждый человек должен быть вежливым?