На ферме имеется 250 голов коров и телят.Телята составляют 22% от поголовья.Сколько телят на ферме?

Математика

На ферме имеется 250 голов коров и телят.Телята составляют 22% от поголовья.Сколько телят на ферме?

Автор: Гость