На ферме имеется 250 голов коров и телят.Телята составляют 22% от поголовья.Сколько телят на ферме?

Математика
На ферме имеется 250 голов коров и телят.Телята составляют 22% от поголовья.Сколько телят на ферме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250*22:100=55 телят на ферме.
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