Существительное это?
Русский язык
Существительное это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное это часть речи обозначающая предмет .
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