Из 9 А класса, в котором 27 учеников, по жребию выбирают 2х дежурных. Какова вероятно??ть того, что дежурить будет Иванов Дима?

Алгебра

Из 9 А класса, в котором 27 учеников, по жребию выбирают 2х дежурных. Какова вероятно??ть того, что дежурить будет Иванов Дима?

Автор: Гость