Слой плодородной почвы толщиной 1 см образуется за 400 лет. Сколько лет должно пройти чтобы толщина достигла 20 см ?
Математика
Слой плодородной почвы толщиной 1 см образуется за 400 лет. Сколько лет должно пройти чтобы толщина достигла 20 см ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400*20=8000 лет. Умножаем количество лет за которое образуется один см на количество необходимых сантиметров
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