Слой плодородной почвы толщиной 1 см образуется за 400 лет. Сколько лет должно пройти чтобы толщина достигла 20 см ?

Математика

Слой плодородной почвы толщиной 1 см образуется за 400 лет. Сколько лет должно пройти чтобы толщина достигла 20 см ?

Автор: Гость