Сравни пары слов.сравни звуки обозначенные выделенными буквами рад ряд,лук люк,сэр сер,мыл мил,нос нес?
Русский язык
Сравни пары слов.сравни звуки обозначенные выделенными буквами рад ряд,лук люк,сэр сер,мыл мил,нос нес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой паре 1-ый звук твердый, а второй - мягкий.
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