Сравни пары слов.сравни звуки обозначенные выделенными буквами рад ряд,лук люк,сэр сер,мыл мил,нос нес?

Русский язык
Сравни пары слов.сравни звуки обозначенные выделенными буквами рад ряд,лук люк,сэр сер,мыл мил,нос нес?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой паре 1-ый звук твердый, а второй - мягкий.
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