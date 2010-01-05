Вычислите: 1/2-1/3-1/5= 1/4-1/5-1/10= 1/2-1 1/3 + 1/6= 1/4-1 1/2+1/8= P.S - Решение если не сложно.
Математика
Вычислите: 1/2-1/3-1/5= 1/4-1/5-1/10= 1/2-1 1/3 + 1/6= 1/4-1 1/2+1/8= P.S - Решение если не сложно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блин не знаю( Скорее всего вам обьяснили на уроке по пробуй вспомни)
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