1.Основные природные ресурсы уральского района. 2.перечислите главные виды природ??ых ресурсов европейского юга.
География
1.Основные природные ресурсы уральского района. 2.перечислите главные виды природ??ых ресурсов европейского юга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. По запасам некоторых видов минеральных ресурсов (медных руд, асбеста, калийных солей) этот район занимает ведущее место в мире. Топливные ресурсы Урала представлены всеми основными видами: нефтью, природным газом, углём, торфом, горючими сланцами. 2.На равнинной части района в осадочных чехлах расположены месторождения нефти, газа, угля.На Ставропольской возвышенности во многих местах выходят на поверхность минеральные воды. Благоприятные агроклиматические ресурсы и минеральные источники способствуют развитию здесь рекреационного хозяйства.
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