Какие химические свойства проявляют металлы по отношению к неметаллам

Химия
Какие химические свойства проявляют металлы по отношению к неметаллам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы по отношению к неметаллам всегда выступают восстановителями: Mg⁰ + O₂⁰ ⇒ Mg⁺²O⁻² Mg⁰-2e ⁻  ⇒ Mg⁺²        2     2 восстановитель, процесс окисления                                        4 2O⁰ + 2x2e ⁻ ⇒ 2O⁻²   4     1 окислитель процесс восстановления     2Mg + O₂ = 2MgO
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