Какие химические свойства проявляют металлы по отношению к неметаллам
Химия
Какие химические свойства проявляют металлы по отношению к неметаллам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы по отношению к неметаллам всегда выступают восстановителями: Mg⁰ + O₂⁰ ⇒ Mg⁺²O⁻² Mg⁰-2e ⁻ ⇒ Mg⁺² 2 2 восстановитель, процесс окисления 4 2O⁰ + 2x2e ⁻ ⇒ 2O⁻² 4 1 окислитель процесс восстановления 2Mg + O₂ = 2MgO
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