1.В сражении под Нарвой особую стойкость показали: 1)наемные иностранные войска 2)Семеновский и Преображенский полки 3)полки нового строя 4)дворянская конница 2.Для защиты Санкт-Петербурга со стороны моря была построена к...

История

1.В сражении под Нарвой особую стойкость показали: 1)наемные иностранные войска 2)Семеновский и Преображенский полки 3)полки нового строя 4)дворянская конница 2.Для защиты Санкт-Петербурга со стороны моря была построена крепость: 1)Кронштадт 2)Шлиссельбург 3)Петропавловская 4 )Ниеншанц 3.Указ о организации ремесленников говорил о создании: 1)гильдий 2)цехов 3)обществ

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