1.В сражении под Нарвой особую стойкость показали: 1)наемные иностранные войска 2)Семеновский и Преображенский полки 3)полки нового строя 4)дворянская конница 2.Для защиты Санкт-Петербурга со стороны моря была построена к...
История
1.В сражении под Нарвой особую стойкость показали: 1)наемные иностранные войска 2)Семеновский и Преображенский полки 3)полки нового строя 4)дворянская конница 2.Для защиты Санкт-Петербурга со стороны моря была построена крепость: 1)Кронштадт 2)Шлиссельбург 3)Петропавловская 4 )Ниеншанц 3.Указ о организации ремесленников говорил о создании: 1)гильдий 2)цехов 3)обществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 2 2 - 1 -----------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В каком субъекте российской федерации ты живешь? какие народы проживают в твоей м??стности? что тебе известно об их обычиях и традициях? я живу ...
Русский язык
Сравни пары слов.сравни звуки обозначенные выделенными буквами рад ряд,лук люк,сэр сер,мыл мил,нос нес?
Литература