В каком субъекте Российской Федерации ты живешь? Какие народы проживают в твоей м??стности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? Я живу в Москве. Что писать?
Обществознание
В каком субъекте Российской Федерации ты живешь? Какие народы проживают в твоей м??стности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? Я живу в Москве. Что писать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По данным журнала "РБК" национальный и этнический состав Москвы выглядит следующим образом: русские - 31% азербайджанцы - 14% татары, башкиры, чуваши - 10% украинцы - 9% корейцы, китайцы, вьетнамцы - 6% таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5% чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4% армяне - 4% белорусы - 3% грузины - 3% молдаване - 3% цыгане - 2% евреи - 1% другие народы - 5% В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из них русских – 3.720.000. В столице Государства Российского русские – национальное меньшинство. А про традиции посмотришь в инете.
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