В каком субъекте Российской Федерации ты живешь? Какие народы проживают в твоей м??стности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? Я живу в Москве. Что писать?

Обществознание
В каком субъекте Российской Федерации ты живешь? Какие народы проживают в твоей м??стности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? Я живу в Москве. Что писать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По данным журнала "РБК" национальный и этнический состав Москвы выглядит следующим образом:  русские - 31%  азербайджанцы - 14%  татары, башкиры, чуваши - 10%  украинцы - 9%  корейцы, китайцы, вьетнамцы - 6%  таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%  чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%  армяне - 4%  белорусы - 3%  грузины - 3%  молдаване - 3%  цыгане - 2%  евреи - 1%  другие народы - 5%  В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из них русских – 3.720.000. В столице Государства Российского русские – национальное меньшинство. А про традиции посмотришь в инете.
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