В каком субъекте Российской Федерации ты живешь? Какие народы проживают в твоей м??стности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? Я живу в Москве. Что писать?

Обществознание

В каком субъекте Российской Федерации ты живешь? Какие народы проживают в твоей м??стности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? Я живу в Москве. Что писать?

Автор: Гость