2cos 2x=под корнем 2 помогите решить уравнение

Математика
2cos 2x=под корнем 2 помогите решить уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos 2x=√2.отсюда  cos 2x=√2/2. тогда 2х=+-(arccos( √2/2)+2пn 2x=+-(п/4) +2пn,тогда х=+-(п/8)+ пn,где  n-целое число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По нижеприведенным данным вычислите обыем цилиндра. а)S=15,2 мм3 h=2 мм3 б)S=42см3 h=1,2см3 в)S=1,2м3 h=4м3
Ответить
Математика
Слой плодородной почвы толщиной 1 см образуется за 400 лет. Сколько лет должно пройти чтобы толщина достигла 20 см ?
Ответить
История
1.В сражении под Нарвой особую стойкость показали: 1)наемные иностранные войска 2)Семеновский и Преображенский полки 3)полки нового строя 4...
Ответить
Обществознание
В каком субъекте российской федерации ты живешь? какие народы проживают в твоей м??стности? что тебе известно об их обычиях и традициях? я живу ...
Ответить
Химия
Какие химические свойства проявляют металлы по отношению к неметаллам
Ответить