2cos 2x=под корнем 2 помогите решить уравнение
Математика
2cos 2x=под корнем 2 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos 2x=√2.отсюда cos 2x=√2/2. тогда 2х=+-(arccos( √2/2)+2пn 2x=+-(п/4) +2пn,тогда х=+-(п/8)+ пn,где n-целое число
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