Выпиши из текста все прилагательные с сущ.,к которым они относятся,вствь окончани??:Кот сед..., Как морж,-усат..., Весь- в тельняшке полосат.., Карабельн.., Флотск... кот Представляет нынче важн.., Очень нужн.., И отважн.. , Ка...

Гость: Гость:

Кот седой, как морж,-усатый, весь- в тельняшке полосатой, корабельный, флотский кот представляет нынче важным, очень нужным, и отважным, капотажный, малый флот. кот нам лапой помахал, помахал, вдали пропал. чёрный маленький буксирчик с белой пеной за кормой скрылся в дымке голубом. а суд. ищи сам! я и так помогла.