Выпиши из текста все прилагательные с сущ.,к которым они относятся,вствь окончани??:Кот сед..., Как морж,-усат..., Весь- в тельняшке полосат.., Карабельн.., Флотск... кот Представляет нынче важн.., Очень нужн.., И отважн.. , Ка...
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Выпиши из текста все прилагательные с сущ.,к которым они относятся,вствь окончани??:Кот сед..., Как морж,-усат..., Весь- в тельняшке полосат.., Карабельн.., Флотск... кот Представляет нынче важн.., Очень нужн.., И отважн.. , Каботажн.., Мал.. флот. Кот нам лапой помахал, Помахал, Вдали пропал. Чёрн.. Маленьк.. буксирчик С бел.. пеной за кормой Скрылся В дымке Голуб... Напиши род существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот седой, как морж,-усатый, весь- в тельняшке полосатой, корабельный, флотский кот представляет нынче важным, очень нужным, и отважным, капотажный, малый флот. кот нам лапой помахал, помахал, вдали пропал. чёрный маленький буксирчик с белой пеной за кормой скрылся в дымке голубом. а суд. ищи сам! я и так помогла.
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